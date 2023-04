Corruzione e appalti truccati nelle forze armate: 14 arresti, l'indagine tocca anche Borgo Piave

Quattordici persone arrestate, 10 destinatarie dell’obbligo di dimora, altri 15 indagate. E’ l’esito di un’operazione condotta nella mattinata di oggi, 18 aprile, dal comando compagnia carabinieri – polizia militare dell’Aeronautica militare di Roma Ciampino nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Viterbo, Grosseto, Chieti, Ravenna e anche Latina. Gli indagati sono a vario titolo accusati di turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione per l’esercizio della funzione e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

I reati sono stati commessi a Roma, Ciampino, Pratica di Mare, Vigna di Valle, Furbara, Montecastrilli, Borgo Piave, Grazzanise e Somma Vesuviana, nel periodo compreso tra maggio 2016 e gennaio 2021. Le ordinanze cautelari rappresentano l’epilogo di un’attività investigativa delegata dalla procura di Velletri, che ha verificato la condotta illecita di due militari in servizio al 2° reparto Genio civile dell’Aeronautica militare di Ciampino e proprietari di una ditta edile privata con quote di capitali pari rispettivamente all’85% e al 15%, attiva nel campo immobiliare. I due avevano anche incarichi di responsabilità nella gestione degli appalti per le opere infrastrutturali della forza armata e operavano come delegati ad assumere l'incarico di direttore dei lavori e responsabile di cantiere. I primi accertamenti di carattere finanziario hanno subito evidenziato che tra uno dei due militari e alcuni titolari di ditte edili appaltatrici c’erano movimenti di denaro sospetti. Così gli investigatori hanno monitorato 49 appalti di lavori nelle basi militari dell’Aeronautica tra la regione Lazio e la Campania, riuscendo così ad accertare il coinvolgimento di altri militari e di responsabili di altrettante ditte private.

Queste ultime venivano sostanzialmente agevolate garantendosi l’assegnazione diretta dei contratti pubblici mentre i due militari, titolari della ditta privata, ricevevano in cambio prestazioni d'opera e materiali per propri fini e gli altri appartenenti all’Aeronautica, consapevoli del sistema, omettevano verifiche e controlli. II volume d'affari degli appalti ammonta complessivamente a 3 milioni di euro.