Operazione della Finanza: arrestata la giudice Giorgia Castriota | IL VIDEO

Un sistema di corruzione legato agli incarichi nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati è stato svelato da un'indagine coordinata dalla procura di Perugia che oggi, 20 aprile, ha portato all'arresto di tre persone. La guardia di finanza ha eseguito in particolare una misura cautelare in carcere a carico della giudice Giorgia Castriota, residente a Roma e in servizio al tribunale di Latina. In carcere anche un professionista romano, Silvano Ferraro, mentre ai domiciliari Stefania Vitto.

I reati contestati sono atti contrari a doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.