Corruzione e traffico illecito di rifiuti: arrestati imprenditore e dirigente Ater

Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico illecito di rifiuti. Un'operazione di polizia è stata conclusa questa mattina, mercoledì 26 luglio, portando all'arresto di due persone, una in carcere e una ai domiciliari, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall'ulteriore sviluppo di un'altra indagine riguardante un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, truffa ai danni dello Stato e reati contro l'ambiente che era stata coordinata dalla Dda e condotta dalla squadra mobile di Latina insieme alla quarta divisione Indagini patrimoniali del Servizio centrale operativo e al distaccamento della polizia stradale di Aprilia. Per la precedente indagine, il 13 dicembre del 2021, fu eseguita un'ordinanza di misure cautelari, tra arresti domiciliari e in carcere e interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, a carico di 10 persone, tra le quali figurava un 53enne italiano, destinatario della custodia in carcere anche nell'operazione di oggi, e fu concluso un sequestro per equivalente per un valore di circa 3 milioni di euro di beni mobili e immobili riferibili allo stesso soggetto, insieme al sequestro preventivo di una società con sede a Roma e attiva nel campo dello smaltimento dei rifiuti.

La nuova attività d’indagine condotta dalla polizia ha consentito ora di accertare come il 53enne, in qualità di amministratore di fatto della società sottoposta a sequestro e sulla base di appalti stipulati con alcuni committenti pubblici di Roma e Latina e del nord Italia (Milano, Varese, Verbania), abbia proceduto, con la complicità di altri soggetti indagati in stato di libertà, all’ulteriore sversamento di rifiuti speciali liquidi nel sistema fognario. I rifiuti, per un totale di 2.371 tonnellate, venivano sparsi o interrati in luoghi imprecisati in maniera illecita, ma per percepire il corrispettivo previsto dall’appalto non decurtato del costo di smaltimento presso siti autorizzati, venivano falsificati centinaia di F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuti), che attestavano invece la regolarità dello smaltimento.

La stessa inchiesta coordinata dalla Dda ha permesso inoltre di verificare un rapporto di corruttela tra il 53enne e un dirigente dell'Ater di Roma, finito oggi agli arresti domiciliari. Gli accertamenti della squadra mobile hanno consentito di raccogliere gravi indiziri relativamente ad almeno due episodi di corruzione, in occasione dei quali il dirigente dell'Ater aveva ricevuto rispettivamente 8mila euro in contanti e il denaro che serviva per l'acquisto di una motocicletta nuova del valore di 23.251 euro. Il passaggio di soldi al dirigente costituiva il prezzo per illegittimo pagamento di un Sal (Stato di avanzamento dei lavori) del valore di 233mila euro a favore della società sequestrata nel 2021, emesso nell'ambito di un appalto per la fornitura di servizi di ispezione, spurgo fognature e manutenzione di immobili di proprietà dell'Ater di Roma. Un credito che era stato maturato per alcuni lavori effettuati da un'altra società che era stata acquisita successivamente alla maturazione del credito da quella poi sequestrata. Un sistema questo che aveva ricevuto l'avallo illegittimo del dirigente.

Le attività illecite documentate dagli investigatori e culminate con i due arresti dell'operazione di oggi, fanno dunque emergere un continuo asservimento della funzione del dirigente pubblico dell'Ater alle finalità illecite dell'imprenditore.