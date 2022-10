Indice di criminalità, denunce in aumento nell'ultimo anno: Latina al 37° posto in Italia

Con 18.401 denunce complessive la provincia di Latina si colloca alla posizione numero 37 dell'annuale classifica del Sole 24 Ore relativa all'indice di criminalità calcolato sui dati del 2021. Nella graduatoria generale il territorio pontino si trova ad occupare la prima metà, ma questo purtroppo non è un buon segno perché nella parte alta della classifica si collocano le province italiane con il numero più alto di reati e di denunce. In testa infatti troviamo Milano con quasi 194mila denunce.

La posizione di Latina è sostanzialmente invariata rispetto a quella dello scorso anno (era al 36° posto) quando le denunce totali erano state 17.267. Vediamo dunque nel dettaglio la situazione attuale. L'analisi del Sole 24 Ore prende in esame 18 indicatori e per ciascuno stila una graduatoria nazionale e segnala il numero di denunce ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda gli omicidi volontari consumati Latina scende in 71esima posizione con 0,2 denunce ogni 100mila abitanti, rispetto al quinto posto assegnato nell'analisi dello scorso anno quando invece le denunce erano state 1,2 sempre sul campione di 100mila residenti. Zero invece le denunce per infanticidici, che erano invece a quota 0,2 nella precedente rilevazione collocando la provincia addirittura al primo posto della scorsa classifica. Sui tentati omicidi si risale invece al 22° posto con 2,3 denunce ogni 100mila abitanti; 10,1 invece le denunce per violenze sessuali che portano il territorio quest'anno in 30esima posizione.

Salgono rispetto allo scorso anno tutti i furti: le denunce sono state complessivamente 1.083,9 su 100mila residenti, contro 975,5 dell'anno precedente, collocando Latina al posto numero 40; 6,5 le denunce per furti con strappo (6,4 lo scorso anno), 78,3 quelle per furti con destrezza rispetto alle 65 della classifica precedente; 103 quelle epr furti di auto contro le 94,3 del 2021; 83,9 per furti all'interno di esercizi commerciali rispetto alle precedenti 65,7; 184 per furti in abitazioni rispetto alle 164,7.

Per quanto riguarda poi le rapine, Latina occupa il 44° posto della graduatoria con 23,7 denunce ogni 100mila abitanti; per estorsioni e usura rispettivamente il 53° e il 48" posto rispetto alle posizioni 27 e 19 dell'anno scorso. Sulle associazioni a delinquere il territorio si trova invece in 50esima posizione ma sale alla 21esima per numero di denunce per associazione a delinquere di stampo mafioso, che sono state 0,2 per 100mila residenti (un dato sostanzialmente stabile rispetto a quello della classifica precedente del Sole 24 Ore).

Aumentano le truffe e frodi informatiche, passando da 394,4 denunce alle più recenti 454,2; salgono anche gli incendi, con 30 denunce, che fanno schizzare Latina in 11esima posizione. L'ultimo indicatore è quello relativo agli stupefacenti, in lieve discesa rispetto ai dati dell'ultima rilevazione: da 54,8 a 46,3, portando la provincia pontina al posto numero 57 della graduatoria nazionale.