Criminalità e corruzione, chiesta l'audizione degli amministratori dei Comuni coinvolti

Riflettori puntati ancora su criminalità e corruzione sul litorale pontino e su parte di quello romano dopo i recenti fatti di cronaca e le inchieste che hanno travolto Sabaudia, Terracina, Anzio e Nettuno.

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Gaia Pernarella ha chiesto alla Presidente della Commissione regionale, che si occupa di sicurezza, lotta alla criminalità e antimafia, un’audizione degli amministratori locali dei Comuni coinvolti nelle indagini della magistratura.

“Nelle ultime settimane – sottolinea Pernarella – si è registrata un’imponente operazione della Direzione Antimafia che ha interessato i Comuni di Anzio e Nettuno coinvolgendo direttamente anche gli amministratori dei due Comuni con ramificazioni anche nella vicina Aprilia. Negli stessi giorni, inoltre, un episodio ha destato molto allarme sociale nel sud della provincia di Latina, a Formia, ovvero la sparatoria che ha coinvolto un esponente di una nota famiglia criminale, citata più volte nei rapporti semestrali della Direzione Antimafia. Si tratta di episodi non nuovi per il territorio del litorale sud di Roma, che da anni si ritrova a fare i conti con spaccio, prostituzione, agromafie e sfruttamento degli immigrati a cui si aggiungono episodi di corruzione nelle istituzioni come nei casi di Sabaudia e Terracina”.

Il consigliere regionale pontino sottolinea che tale quadro complessivo vada approfondito e per tale ragione ha chiesto “che siano auditi in Commissione i sindaci dei comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno, insieme al Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi e alle associazioni e cooperative da sempre attive sul territorio nel contrasto ai fenomeni criminali”.

“È fondamentale – conclude la Pernarella - mantenere alta l’attenzione soprattutto alla luce degli importanti investimenti pubblici che nei prossimi mesi arriveranno sul territorio, alimentando gli appetiti delle tante associazioni criminali che operano nella zona inquinando il settore edilizio, dei rifiuti e quello delle attività legate al turismo”.