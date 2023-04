Criminalità, la Dia disegna la mappa dei clan sul territorio pontino

Un territorio oggetto negli ultimi anni di un’espansione sempre più profonda e ramificata da parte di diverse organizzazioni criminali che si sono nel tempo estese e strutturate fino a determinare la compresenza di diverse realtà delinquenziali, la cui attività, connotata dal metodo mafioso, ha influenzato il tessuto economico e sociale dell’area.

Sono questi i tratti che caratterizzano il territorio pontino secondo la Direzione investigativa antimafia come emerge dal rapporto al Parlamento relativo al primo semestre 2022. La relazione contiene l’analisi dei principali fenomeni delittuosi e l’esame delle operazioni di contrasto concluse dalle forze dell’ordine da gennaio a giugno dello scorso anno e mette in evidenza come nonostante i dati statistici rivelino una sensibile e generalizzata diminuzione del reato di associazione per delinquere, dell’associazione di tipo mafioso e del riciclaggio, per quanto riguarda gli stupefacenti, invece, si assiste ad una decisa e crescente ripresa dei traffici e nella provincia di Latina, si legge nella relazione, “il traffico di stupefacenti resta l’attività illecita più lucrosa per le consorterie criminali attive in quell’area le quali, sfruttando la strategica posizione geografica, accedono agevolmente alle molteplici rotte di approvvigionamento più difficili da intercettare”. Un aspetto dei traffici criminali che riguarda anche il capoluogo pontino visto che una consolidata attività di spaccio di stupefacenti aveva la principale base nei palazzoni del quartiere Q4 e che taluni esponenti dei gruppi Travali e Di Silvio tentavano di gestire, secondo le risultanze investigative, perfino dall’interno del locale istituto di reclusione come ha portato alla luce l’inchiesta ‘Reset’.

Nel capoluogo pontino permangono dunque, secondo gli investigatori della Dia, le infiltrazioni in proiezione di clan camorristici, nonché di cosche di ‘ndrangheta che, talvolta, si affiancano alle consorterie locali creando eterogenee formazioni criminali difficilmente distinguibili. Grazie ai collaboratori di giustizia sono stata aperte nuove indagini sulle estorsioni compiute dai clan locali che, nonostante il regime detentivo, continuavano a veicolare minacce e indebite pretese inviando messaggi sui social network a imprenditori, commercianti e ad altri cittadini. La relazione mette infine in evidenza come nel semestre preso in esame “il panorama criminale pontino risulta caratterizzato anche da attività di contrasto a varie forme di reati finanziari e tributari, nonché ad episodi di corruttela”. Il riferimento è all’inchiesta ‘Dune’ che ha travolto l’amministrazione comunale di Sabaudia.