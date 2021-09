La Croce Rossa lascia l'hub dell'ex Rossi sud: una decisione della Asl

Il prossimo 18 settembre terminerà il servizio del Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana presso l’hub vaccinale dell’ex Rossi Sud a Latina, in funzione della campagna nazionale anti Covid-19. A comunicarlo è stata in questi giorni la stessa Azienda sanitaria di Latina ai vertici della croce Rossa nazionale "in ragione delle mutate esigenze della Asl". Dal 19 settembre dunque la gestione del centro vaccinale non sarà più sotto la responsabilità della cri.

Il servizio è stato attivato il 1° giugno scorso sulla base di una convenzione tra Asl e Cri, che ha visto quest’ultima schierare un dispositivo tale da erogare potenzialmente circa 2mila vaccinazioni al giorno attraverso 10 linee vaccinali. "Da una prima stima quantitativa del servizio prestato - si legge in una nota - la Croce Rossa Italiana è riuscita a far fronte a quella che si è rivelata una grande risposta dei cittadini all’invito di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus.

La statistica di questo impegno sarà diffusa per completezza al termine del servizio. "Sin da ora - spiega nella nota la Croce Rossa - si può rimarcare lo sforzo organizzativo del Comitato e in particolare dei volontari che in questo periodo estivo mai hanno mancato i turni per coprire il servizio giornaliero spendendosi a favore delle persone che hanno scelto l’ex Rossi Sud per vaccinarsi. Spesso anche in situazioni che non interessavano la Cri. Ne è esempio il lavoro di riorganizzazione logistica dell’accoglienza attuato questa mattina quando presso l’hub il personale della Asl pontina ha attivato una linea vaccinale autonoma da loro gestita. L’intervento dei volontari ha permesso di ridurre per quanto possibile il disagio di questi ulteriori utenti per le attese che a volte si creano all’avvio di nuovi servizi".

Nei giorni scorsi la Asl aveva comunicato lo spostamento dell'hub del teatro San Francesco di Latina proprio all'ex Rossi Sud.