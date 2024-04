Danneggiano un'auto parcheggiata: rubano fari, paraurti e sedili

Sono in corso le indagini dei carabinieri su un episodio che si è verificato nella notte a Latina: il danneggiamento di un'auto e il furto di diverse parti del veicolo. La scorsa notte una pattuglia del Nor della sezione radiomobile è intervenuta, su richiesta della centrale operativa, in via Pier Luigi Nervi dove un uomo aveva segnalato che l'auto di un amico, un ragazzo di 29 anni, lasciata parcheggiata davanti all'abitazione, era stata semi distrutta.

Come accertato dai militari, ignoti avevano infatti staccato e portato via il paraurti e i gruppi ottici anteriori, avevano danneggiato il nottolino della portiera dal lato del conducente ed erano entrati nell'abitacolo della vettura rubando perfino i sedili anteriori e il sistema di controllo climatronic. Al proprietario dell'auto non è rimasto altro che sporgere denuncia, mentre i carabinieri hanno attivato le ricerche per cercare di identificare i responsabili.