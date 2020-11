Piogge e allagamenti: super lavoro di vigili e protezione civile nella notte. Colpito il sud pontino

Conta dei danni per la giornata di maltempo e piogge di ieri, 16 novembre. Una bomba d'acqua si è abbattuta nelle ore serali nel sud della provincia di Latina. Le segnalazioni e richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale sono state circa 50.

Le zone più colpite sono state quella di Fondi ma anche Formia e Minturno. Il personale dei vigili del fuoco dei vari distaccamenti è intervenuto anche nella città di Latina, a Terracina, Gaeta e Castelforte, lavorando tutta la notte per evadere le decine di segnalazioni di allagamenti sul territorio. Il bilancio è di diversi danni ma non si registrano per fortuna situazioni di particolare rilievo.

Tre squadre con 10 volontari della protezione civile Ver Sud Pontino hanno lavorato tutta la notte per decine di allagamenti nella frazione di Penitro, a Formia (nella foto la protezione civile).

Le attività sono ancora in corso da parte delle squadre di Gaeta e Castelforte, nonostante la situazione sia ormai sotto controllo. In supporto ai vigili del fuoco anche il personale di protezione civile e le forze dell'ordine.