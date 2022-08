Picchia la fidanzata in discoteca colpendola con una testata sul volto: altro Daspo urbano per Matteo Baldascini

Alla fine del mese di luglio era stato arrestato per aver picchiato e colpito con una testata sul volto la sua fidanzata di 18 anni. Tutto era accaduto in un locale sul lungomare di Latina. Ora Matteo Baldascini, 19enne di Latina già ben noto agli archivi delle forze dell'ordine, è destinatario anche di un Daspo urbano emesso dal questore di Latina su proposta della divisione anticrimine, che fa seguito a un analogo provvedimento che si era appena concluso nel mese di agosto.

Secondo la ricostruzione dei fatti il 19enne, in forte stato di alterazione alcolica, ha iniziato a litigare con la fidanzata all'interno di una discoteca del lido e poi, una volta all'esterno, l'ha picchiata con violenza colpendola appunto in pieno viso con una testata. La ragazza era stata soccorsa e medicata, mentre il giovane, dopo aver cercato di allontanarsi in tutta fretta, era stato individuato dagli agenti di polizia e arrestato. In sede di convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha però disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Ora a suo carico scatta scatta anche il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali da ballo nella zona della movida e del lungomare di Latina. Il provvedimento ha durata di due anni e in caso di violazione Baldascini rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da un minimo di 8.000 fino a 20.000 euro.

Nei primi giorni di agosto il 19enne era stato però arrestato anche per stalking e lesioni personali aggravate, per aver preso di mira, perseguitato e aggredito un coetaneo amico della sua fidanzata. Episodi che risalgono al mese di novembre 2021 e poi allo scorso 14 luglio.