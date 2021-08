Minacciò una ragazza costringendola a fuggire: Daspo Willy per un 18enne di Latina

Un nuovo provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento, cosiddetto Daspo Willy, è stato emesso dal questore di Latina. Il destinatario è un 18enne di Latina, tra gli autori di un episodio che si è verificato all'inizio dell'estate in un parcheggio della zona pub.

Insieme a tre coetanei il ragazzo ha minacciato una giovane costringendola a fuggire. Dopo la denuncia per il reato di minacce, per il 18enne è scattato anche il provvedimento che gli impedisce di accedere o anche solo di stazionare, per un anno, nei locali pubblici destinati alla somministrazioni di cibi e bevande, come pub, bar, ristoranti o di intrattenimento come locali notturni e discoteche.