Violenza sulle donne, in provincia da gennaio scorso oltre 200 denunce e 66 arresti

Dal 1 gennaio del 2021, nel territorio pontino, il comando provinciale di Latina e le varie stazioni dei carabinieri hanno ricevuto complessivamente 367 denunce e segnalazioni di violenza contro le donne. E' il bilancio fornito dall'Arma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ieri, 25 novembre, con diverse iniziative che hanno interessato i comuni pontini. Anche il comando di Latina dell'Arma ha voluto celebrare la Giornata di sensibilizzazione illuminando la caserma del capoluogo nell'ambito dell'iniziativa Orange the World, ricordando che da alcuni mesi è stata realizzata "Una stanza tutta per sé", nata con l'obiettivo di accogliere le donne che denunciano situazioni di violenza.

Tornando ai numeri, il comandante Lorenzo D'Aloia ha voluto ricordare i risultati ottenuti in provincia sul fronte del contrasto alla violenza di genere. A fronte di 367 segnalazioni, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 262 persone, ne hanno arrestate 66 mentre altre 59 sono state colpite da una misura cautelare personale di allontanamento.

In occasione della celebrazione del 25 novembre l'Arma ha poi voluto divulgare un video in cui si spiega come riconoscere le forme di violenza e cosa fare per uscirne.