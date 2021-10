Quattro incidenti mortali negli ultimi quattro mesi, 105 sinistri con feriti: il bilancio

I dati relativi agli incidenti stradali negli ultimi quattro mesi, dal 15 giugno al 4 ottobre. Il comando provinciale della polizia stradale di Latina e i vari distaccamenti, nell'arco di tempo considerato, hanno rilevato quattro sinistri con esito mortale, 105 con feriti e 61 in cui si sono registrati solo danni. Nello stesso arco di tempo del 2020, i sinistri mortali sono stati invece 7, quelli con feriti ben 132 e i sinistri con soli danni 87.

In questi ultimi quattro mesi del 2021 in particolare, i sinistri con vittime si sono registrati lungo la Pontina nel territorio di Aprilia, sulla Frosinone-Mare e sulla Migliara 51 nel comune di Terracina e infine sulla Marittima II. Nel 2020 le strade interessate dagli incidenti mortali registrati dalla Polstrada sono state la Pontina, l'Appia, la Migliara 47, Ponte Ferraioli, via Epitaffio e La Cotarda.

Entrando ancora nel dettaglio, nel 2021 ben 100 sinistri hanno interessato la strada Pontina e 22 l'Appia (nell'anno precedente erano stati rispettivamente 83 e 10), che si confermano dunque come le arterie più pericolose del territorio. Cinque incidenti si sono invece verificati lungo la Flacca, uno sulla Frosinone-Mare (SS 699), un altro sulla Monti Lepini, uno sulla ss Quater Appia e complessivamente 10 sulle varie arterie provinciali.