Rc auto più cara per gli automobilisti pontini: +16% in un anno

Arrivano ancora brutte notizie per gli automobilisti di Latina. I rincari dell'Rc Auto iniziati da quasi un anno e mezzo non accennano a rallentare e nell'arco di appena 12 mesi il premio pagato in provincia di Latina per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 16% raggiungendo, nel mese di aprile, la cifra media di 553,95 euro. E' quanto rileva l'Osservatorio Facile.it nella sua nuova indagina.

Il nuovo report evidenzia che la provincia pontina ha registrato il secondo incremento più alto della regione Lazio e nello scorso mese di aprile è risultata come l'area più costosa per assicurare un veicolo.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province laziali: a segnare l’incremento più consistente è Roma (+21,4%, 532,48 euro), seguita appunto da Latina (+16%, 553,95 euro), Frosinone (+15,6%, 455,77 euro) e Viterbo (+15,3%, 421,96 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Rieti (+11,9%, 497,74 euro).

In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Latina è risultata essere la provincia più cara della regione, Viterbo invece la più economica.