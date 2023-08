Salvataggi in mare, appello ai bagnanti: "Non mettiamo a rischio la nostra vita e quella di chi ci soccorre"

Tanti salvataggi in mare, molti senza gravi conseguenze, alcuni dall’esito drammatico come quanto accaduto a Franco Gatto, deceduto per un malore dopo avere messo in salvo due ragazzine nel tratto di spiaggia libera nei pressi di Rio Martino. Episodi che si stanno susseguendo con maggiore frequenza nelle ultime settimane e rispetto ai quali arriva il presidente provinciale della Croce Rossa di Latina Giancarlo Rufo rivolge non soltanto un ringraziamento a chi si prodiga per garantire la sicurezza dei bagnanti ma anche un appello a non avventurarsi in mare in caso di condizioni poco favorevoli.

“Le cronache di questi ultimi giorni - sottolinea Rufo - ci riportano spesso le notizie di salvataggi in mare di bagnanti a volte con le estreme conseguenze per la vita delle persone. Un pensiero non può non andare a Franco Gatto che ha sacrificato la sua vita per soccorrere alcuni giovani che stavano rischiando di affogare al lido di Latina. Alla sua famiglia vanno le condoglianze del Comitato di Latina della Croce Rossa mentre un ringraziamento doveroso lo dobbiamo rivolgere anche ai marinai della Guardia Costiera, per l’opera di sicurezza e vigilanza sulle nostre coste e in mare, e ai numerosi assistenti bagnanti che troviamo in spiaggia con la classica maglietta rossa. Questa è una figura altamente specializzata e che rappresenta la prima linea per quanto riguarda la sicurezza in mare di noi turisti, sempre pronti a fornire aiuto e indicazioni sulla balneabilità, nonostante non abbiano il potere di vietare l’ingresso in acqua dopo avere issato la bandiera rossa di pericolo”.

Il presidente della Croce Rossa rivolge dunque un appello ai numerosi turisti che affollano le spiagge pontine, quello di seguire sempre le tradizionali indicazioni di buon senso per vivere un momento di tranquillità in spiaggia: non fare il bagno appena mangiato, non tuffarsi in acqua di corsa dopo essere stati tanto tempo esposti al sole, evitare i colpi di calore, non stare in acqua quando il cielo è coperto. “Tra le indicazioni, però, - conclude Rufo - ci sentiamo di rimarcare anche quella di prestare maggiore fiducia al personale preposto in spiaggia alla nostra sicurezza. Lo possiamo fare solo attenendoci alle raccomandazioni che ci vengono fornite, anche quando ciò significa rinunciare a qualche minuto di svago come lo avevamo pensato noi. Ciò non vale il rischio della nostra vita, o di coloro che sono chiamati a soccorrerci”.