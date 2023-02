La Cisl accende i riflettori sul degrado di via Don Morosini: incontro con il commissario Valente

Un incontro in Comune con il commissario prefettizio Carmine Valente, il comandante della polizia locale Francesco Passaretti e il segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere, per discutere del decoro urbano e in particolar modo della situazione di via Don Morosini che da tempo è teatro di insediamenti di senza fissa dimora.

Già da tempo i residenti e i commercianti del centro storico, riunit nel comitato di quartiere di via Don Morosini e delle zone limitrofe, avevano sollevato le problematiche relativo non solo allo stato di abbandono in cui vivono i senza tetto della zona, ma soprattutto per sollecitare le istituzioni affinché ci fosse un intervento sostanziale e concreto per avviare un percorso di decoro, sicurezza e dignità. "Sono persone e vanno tutelate e aiutate commenta Roberto Cecere - Non è possibile assistere nel 2023 in pieno centro città a un dramma umano di queste dimensioni. La Cisl che ha gli uffici poco distanti e vive da sempre in quel quartiere ha deciso di accendere i riflettori su questo scenario e su persone che vivono ai margini della società ma non per questo sono ultime. Vanno perciò coinvolte tutte le Istituzioni affinché si possano adottare delle soluzioni all’altezza di una comunità civile”.

Con la modifica al regolamento di polizia urbana adottata dal Comune di Latina, che fissa il divieto di bivacco nelle pubbliche piazze, vie e parchi, il commissario Valente ha manifestato la volontà di intervenire con azioni mirate per garantire un'inclusione sociale dignitosa, per prevenire fenomeni di degrado e assicurare la sicurezza. "Contrariamente a quanto spesso si crede, le persone senza fissa dimora vivono un disagio complesso, non dettato da una 'scelta di libertà' ma da acuta sofferenza e rottura radicale rispetto alle reti sociali - dichiara ancora Roberto Cecere - E’ fondamentale, oltre all’intervento delle istituzioni, creare una sinergia con il comitato di quartiere, che attraverso iniziative per il rilancio della vita sociale e aggregativa, si riappropri di quegli spazi pubblici per permettere alla comunità di trascorrere giornate all'insegna della natura e della tranquillità. Impreziosire e valorizzare il volto della città attraverso l’arredo urbano la cui presenza diventa fondamentale per mantenere l'equilibrio uomo e ambiente anche dal punto di vista visivo. Inoltre si garantisce la funzione sociale in quanto luogo di incontro, svago e aggregazione per tutti i cittadini, a maggior ragione per i più piccoli. Pertanto nell’attesa di soluzioni concrete, auguriamo al commissario e ai sui collaboratori buon lavoro”.