Delfino morto sulla spiaggia di Capoportiere

Un delfino morto è stato trovato sulla spiaggia di Latina, nella zona di Capoportiere. L'animale era spiaggiato nei pressi di uno dei primi stabilimenti del lungomare, portato a riva dalla mareggiata della scorse ore.

L'animale, un esemplare adulto lungo quasi 2 metri, è stato notato dai bagnanti che hanno allertato la capitaneria di porto per provvedere alle operazioni di recupero. Le cause del decesso non sono note. Situazioni analoghe si sono già verificate in passato sulla costa pontina. L'ultimo ritrovamento di un delfino spiaggiato era stato un anno fa sulla spiaggia di Sabaudia, ma negli anni precedenti era accaduto anche a Scauri, a Fondi e nel 2019 a Latina, a Rio Martino.