Due giovani picchiati in zona pub: aggressori identificati, uno è minorenne

Due ragazzi aggrediti e picchiati selvaggiamente in zona pub. E' accaduto la sera del 3 dicembre scorso. Un'aggressione violenta scatenata da una banalità: le due vittime erano state urtate da tre giovani che camminavano in modo scomposto e si erano permesse di riprenderli chiedendo più attenzione. La reazione è stata inimmaginabile.

I tre si sono scagliati contro i due ragazzi e li hanno colpiti con calci e pugni, continuando a infierire su uno di loro che era caduto a terra. Le vittime hanno dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale e uno dei giovani ha riportato una frattura a uno zigomo. Le persone che hanno assistito all'aggressione hanno lanciato immediatamente l'allarme al 112, ma all'arrivo delle gazzelle dei carabinieri i responsabili si erano già dileguati facendo perdere le tracce. L'attività investigativa è però andata avanti e ha consentito, grazie alle informazioni acquisite dai militari, di idenficare gli aggressori, due maggiorenni e un minore, tutti ora denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate.