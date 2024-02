Ruba l'auto della ex compagna e la rivende a un cugino

Appropriazione indebita a riciclaggio. Sono queste le ipotesi di reato per le quali sono stati denunciati in stato di libertà due uomini di 39 e 28 anni, entrambi originari di Minturno. I carabinieri della stazione di Borgo Sabotino, a Latina, hanno indagato in seguito a una segnalazione e accertato che uno aveva rubato un'auto, l'altro l'aveva acquistata.

In particolare, il 28enne si era appropriato della vettura di proprietà della sua ex compagna, una donna del capoluogo di 31 anni. Poi, ha venduto la stessa auto al cugino, ritenuto dunque responsabile di ricettazione.