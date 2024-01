Era ai domiciliari ma percepiva il reddito di cittadinanza

Altri due furbetti del reddito di cittadinanza sono stati smascherati in provincia. Questa volta i casi arrivano dal capoluogo, dove i carabinieri del Nor- sezione operativa, hanno condotto accertamenti mirati attraverso il personale del Nucleo ispettorato del lavoro e hanno denunciato in stato di libertà due persone. L'accusa è di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Al centro dell'indagine sono finiti una donna di 28 anni, attualmente sottoposta agli arresti domiciliari, che aveva falsamente attestato il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la misura di sostegno finanziario, e un 29enne che aveva omesso di comunicare la sua appartenenza allo stesso nucleo familiare. Aggirando gli ostacoli della normativa, entrambi avevano dunque ottenuto la misura di sostegno che però non era dovuta.