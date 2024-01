Appartamento in fiamme per le candele accese: in quattro accusati di incendio doloso

L'incendio era divampato nella tarda serata del 15 gennaio: le fiamme partite da una della stanze dell'appartamento si sono immediatamente propagate e in poco tempo il fumo ha invaso la palazzina di via Bixio, a pochi passi dal centro di Latina, costringendo i residenti a lasciare le loro abitazioni.

Gli accertamenti e i successivi sopralluoghi hanno confermato quanto era stato verificato fin da subito: il rogo è stato scatenato dalle numerose candele accese per illuminare l'appartamento, dal momento che l'utenza dell'energia elettrica era stata interrotta. Così, i carabinieri della stazione di Latina, al termine delle indagini per ricostruire l'accaduto, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di incendio doloso, i quattro inquilini dell'appartamento.

Si tratta di tre cittadini originari del Bangladesh e di un cittadino cinese che avevano dunque utilizzato in maniera impropria le candele scatenando un rogo che ha messo in pericolo tutti i condomini e provocato danni anche ad altre abitazioni vicine, oltre a rendere completamente inagibile l'appartamento.