Nuove denunce per il reddito di cittadinanza: erogato anche a un detenuto

Ancora due denunce, in provincia, per indebita percezione del reddito di cittadinanza.. E' quanto hanno scoperto a Latina i carabinieri del Nor- sezione operativa, a conclusione di accertamenti mirati condotti insieme ai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro.

Denunciati in stato di libertà questa volta sono una donna di 56 anni residente nel capoluogo, che aveva attestato falsamente il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la misura di sostegno, e un uomo di 31 anni, attualmente detenuto nel carcere di Viterbo che aveva omesso di comunicare di essere componente dello stesso nucleo familiare. Entrambi dunque hanno percepito indebitamente le somme erogate dallo Stato e sono stati pertanto denunciati in stato di libertà.