Trasporto di rifiuti non autorizzato: fermati e denunciati due camionisti

Controlli a tappeto dei carabinieri nei comuni di Latina, Sezze e Pontinia finalizzati al monitoraggio dei trasporti di ritiuti su strada. Nel corso del servizio sul territorio, condotto dai militari delle stazioni dipendenti della compagnia di Latina in collaborazione con i carabinieri forestali, sono ste denunciate due persone.

Si tratta di due autotrasportatori alla guida di due autocarri, fermati dai carabinieri e sottoposti a controllo. Come verificato nel corso dell'accertamento, entrambi trasportavano rifiuti non autorizzati e sono stati per questo denunciati all'autorità giudiziaria.

Nell'ambito dello stesso servizio i militari hanno fermato e identificato complessivamente 35 persone, controllato 31 mezzi ed elevato contravvenzioni al codice della strada. Due automezzi sono inoltre finiti sotto sequestro.