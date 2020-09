La denuncia: giardini delle scuole di Latina scalo in stato di totale abbandono

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico molte aree verdi al servizio delle scuole versano in stato di totale abbandono. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giorgio Ialongo e riguarda in particolare Latina scalo.

“La manutenzione del verde presso le scuole di Latina scalo lascia davvero a desiderare- sottolinea il consigliere comunale - molte famiglie segnalano che, alla vigilia della ripresa ufficiale delle lezioni, i giardini di pertinenza scolastica versano in un preoccupante stato d’abbandono. Le foto dimostrano come sia necessario intervenire al più presto, soprattutto alla scuola primaria 'Camillo Caetani' di via delle Scuole e a quella dell'infanzia 'Scalo ferroviario', a piazzale dell’Ambrosia. Faccio appello al sindaco ed agli assessori competenti - conclude Ialongo - affinchè di intervenga al più presto. Si cerchi di partire con il piede giusto e far trovare ai bambini dei luoghi accoglienti e sicuri”.