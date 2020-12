Fermati dopo le 22 e sorpresi con le dosi di droga: due 20enni denunciati e multati

In prossimità delle festività natalizie i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato in particolare alla prevenzione e al contrasto delle leggi in materia di stupefacenti. Nel corso del servizio nel capoluogo hanno in particolare fermato due giovanissimi che, alla vista dei militari hanno cercato di disfarsi di un involucro.

Entrambi sono stati bloccati e identificati e in seguito sottoposti a una perquisizione personale che ha consentito di trovare un bilancino di precisione, otto confezioni di plastica termosaldate che contenevano alcune dosi di marijuana per complessivi 7,4 grammi e uno spinello già confezionato.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre i due ragazzi, appena 20enni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, segnalati alla prefettura per il possesso della droga e sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento anticovid, dal momento che entrambi sono stati trovati in giro dopo le 22.