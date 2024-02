Ruba cosmetici in un centro commerciale ma viene sorpreso

E' stato sorpreso a rubare in un negozio alcuni prodotti cosmetici. I carabinieri del Nor- sezione radiomobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 20 anni con l'accusa di tentato furto aggravato.

Il giovane si trovava in un esercizio di un centro commerciale del capoluogo. Il suo gesto non è però passato inosservato ai dipendenti del negozio, che lo hanno bloccato segnalando il caso ai carabinieri. La merce, del valore di quasi 50 euro, è stata recuperata e restituita ai titolari.