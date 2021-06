Sorpreso a gestire rifiuti speciali non autorizzati: denunciato dai carabinieri forestali

Il blitz scattato a Latina nel corso di un controllo. Sequestrati 80 chili di rifiuti e il mezzo utilizzato per trasportarli

E' stato sorpreso a smaltire illecitamente, in una ditta con sede a Borgo San Michele, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza alcuna necessaria autorizzazione. I carabineri della stazione forestale di Latina, nell'ambito di una specifica indagine relativa alla prevenzione e al contrasto di reati ambientali, hanno denunciato un uomo di Latina per gestione illecita di rifiuti.

I carabinieri hanno accertato che l'uomo, con il proprio mezzo di trasporto, stava procedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali senza avere l'autorizzazione per farlo: non era iscritto all'albo nazionale gestori ambientali ed era sprovvisto di formulari di identificazione dei rifiuti. Circa 80 chili di rifiuti presenti sul mezzo sono stati sottoposti a sequestro insieme al camion utilizzato per il trasporto.