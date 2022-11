Brandisce un coltello contro la ex fidanzata: minorenne bloccato dal padre della ragazza e dagli agenti

Si è avvicinato a una ragazza brandendo un coltello a serramanico ma è stato per fortuna bloccato dall'intervento del padre della giovane. Tutto è accaduto alla stazione delle autolinee, dove sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante in seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno notato la presenza dell'uomo che cercava di trattanere il ragazzo e hanno accertato che il giovane, 17enne, poco prima aveva minacciato la ex fidanzata, anche lei minorenne, impugnando un coltello.

La vittima ha formalizzato la denuncia raccontando un quadro di vessazioni e umiliazioni che l'avevano portata a interrompere il rapporto con il ragazzo. La giovane, assistita anche dai genitori, ha spiegato inoltre di essere stata in più occasione aggredita sia verbalmente che fisicamente. Nell'ultimo episodio era stata spintonata e strattonata fino a sbattere a un muro, tanto da dover fare ricorso alle cure del pronto soccorso, riportando una prognosi di quattro giorni. Il giovane è stato quindi denunciato per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni e anche per porto di armi e oggetti atti ad offendere.