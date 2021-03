I carabinieri intervengono per una lite, un uomo oppone resistenza: denunciato

Un 40enne è stato denunciato a Latina per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale. I militari sono intervenuti per una lite in corso tra due persone ma il 40enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, alla vista della pattuglia, ha finto di accasciarsi a terra per un malore.

All'arrivo del personale del 118 l'uomo, in stato confusionale, ha opposto un'energica resistenza agli stessi carabinieri e al personale sanitario, che solo a fatica sono riusciti a bloccarlo e a trasportalo in ospedale per le cure del caso.