Controlli sulle armi: sequestrati due fucili non denunciati e denunciato un imprenditore agricolo

Nuovi controlli a Latina sulla movimentazione e detenzione di armi predisposti dalla Questura. Nell'ambito delle verifiche i poliziotti della divisione di polizia amministrativa hanno raggiunto l'abitazione di un imprenditore agricolo di Borgo Podgora.

L'uomo, 61 anni, risultava infatti essere in possesso di armi ma in un altro comune dove risiedeva in precedenza. Mancava però il corretto riscontro nella banca dati in possesso delle forze dell'ordine. Durante il controllo è stata accertata la detenzione nell'abitazione di due fucili da caccia alibro 12, dei quali l'uomo però non aveva mai provveduto a fare denuncia presso l'ufficio di polizia competente. Le armi sono state quindi sottoposte a sequestro penale e il responsabile denunciato per omessa denuncia.