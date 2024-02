Ennesima truffa con l'assicurazione: versa quasi 500 euro ma non stipula nessun contratto

Avevano promesso a un'ignata automobilista di rinnovarle la polizza assicurativa del veicolo e l'avevano quindi indotta a versare una somma, 474 euro, su una carta prepagata. Era tutta una truffa, l'ennesima.

Questa volta la vittima è una donna di 48 anni residente a Sermoneta, che alla fine l'assicurazione non l'ha mai ricevuta nonostante abbia effettuato il bonifico richiesto. Così ha denunciato tutto e le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire a due donne, una 31enne di Latronico e una cittadina ucraina di 51 anni di Napoli. Entrambe sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri di Latina Scalo per il reato di truffa.