Positivo al Covid doveva restare in quarantena ma era in giro, denunciato un 58enne

Non si fermano i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati al contrasto della pandemia da coronavirus e alla verifica del rispetto della normativa in essere. Nel pomeriggio di ieri l’equipaggio di una volante della Questura ha sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un 58enne di Latina, il quale, nel corso degli accertamenti effettuati tramite la banca dati, è risultato essere stato sottoposto a regime di isolamento domiciliare in quanto affetto da Covid 19.

Alla contestazione degli agenti, l’uomo non è stato in grado di poteva fornire adeguate giustificazioni per il mancato rispetto della quarantena quindi, come previsto dalla vigente normativa, è stato denunciat in stato di libertà all’autorità giudiziaria con intimazione a fare ritorno presso la propria abitazione, luogo indicato per trascorrere il suo isolamento sanitario.