Rifiuti, il Comune stanzia 100mila euro per implementare il servizio di raccolta per due mesi

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta è ormai partito in molti quartieri cittadini ma i problemi e i disagi non sono finiti e nelle scorse settimane diverse criticità dovute alla migrazione del nuovo servizio sono state segnalate al Comune di Latina proponendo di “Integrare, per un periodo limitato, l’ordinario servizio di raccolta con un turno extra di riassetto del territorio con automezzi e personale extra abbinato anche ad un controllo sanzionatorio extra”. Il fenomenoha fatto emergere problematiche igienico sanitaria e di decoro che sono state sotto gli occhi di tutti i cittadini, aggravate dalle giornate festive e post festive che hanno creato difficoltà anche agli operatori dell'azienda speciale Abc per l'aggravio di lavoro. In una determina del servizio Ambiente, la numero 1.347, si spiega dunque come questa situazione abbia reso necessario il potenziamento e la pianificazione della raccolta dei rifiuti indifferenziati impegnando, a favore di Abc, una somma ulteriore pari a 103mila euro proprio per ampliare il servizio.

In particolare nella determinazione si stabilisce che la somma di 103.189 euro sarà destinata a un servizio straordinario di raccolta rifiuti per due mesi, precisamente dal 29 agosto al 29 ottobre. In questo arco temporale è previsata la circolazione continua dei mezzi, nei modi e negli orari indicati su proposta dell'azienda Abc, e degli operatori per raccogliere ogni tipologia di rifiuto abbandonato, nessuno escluso. Ai fini del pagamento Abc dovrà presentare un'apposita relazione di rendicontazione del servizio svolto che contenga l'identificazione dei mezzi impiegati extra lavoro, i i nominativi dei dipendenti impieganti e il loro inquadramento contrattuale, un report giornaliero delle ore lavorate e il quantitativo di rifiuti raccolti.