'Dirty Glass', Luciano Iannotta torna in completa libertà

Il Tribunale di Latina ha revocato l’ultima misura cautelare a carico di Luciano Iannotta, finito in carcere a settembre 2020 con altre dieci persone nell’ambito dell’inchiesta ‘Dirty Glass’.

Il collegio penale composto dai giudici Elena Nadile, Simona Sergio e Clara Trapuzzano Molinaro ha accolto la richiesta dei legali dell’imprenditore di Sonnino e revocato il provvedimento che gli imponeva l’obbligo di dimora e il ‘coprifuoco’ dalle 19 alle 7 sottolineando come “dall’applicazione della misura cautelare è trascorso un lasso di tempo apprezzabile e non risulta che durante tale periodo l’imputato abbia trasgredito le prescrizioni inerenti alla misura in atto, si sia reso responsabile di altri illeciti, ovvero abbia dato motivi di sospetto; rilevato che la misura sin qui applicata ha certamente avuto un adeguato effetto deterrente … ritenuto che le esigenze cautelari a suo tempo poste a fondamento della misura possono ritenersi cessate”. Nell’ultima istanza depositata il 12 dicembre scorso gli avvocati Mario Antinucci e Alessandro Cacciotti avevano evidenziato proprio il decorso del tempo e l’assenza dei presupposti di pericolosità per l’imprenditore che è chiamato a rispondere a vario titolo con gli altri dieci imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, rivelazione di segreti d'ufficio, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.

Il processo davanti al Tribunale di Latina non è però ancora iniziato: la difesa ha infatti presentato un'istanza di legittimo sospetto sostenendo l'esistenza di condizionamenti ambientali che potrebbero incidere sul processo e non garantire un giudizio imparziale nei confronti dell'imputato così la decisione è stata rimessa alla Corte di cassazione che non ha ancora deciso mentre per il 26 gennaio è comunque fissata la prossima udienza davanti al terzo collegio penale.