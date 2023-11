Processo "Dirty Glass", cade l'accusa di sequestro di persona

Il Tribunale di Latina ha dichiarato la decadenza di uno dei reati contestati ad alcuni degli imputati del processo "Dirty Glass": Luciano Iannotta, Luigi De Gregoris, Natan Altomare e Pio Taiani non sono più chiamati a rispondere del sequestro di persona messo in atto nel 2018 non essendoci denuncia da parte delle due vittime che vennero rinchiuse in un capannone e Sonnino riconducibile ad una società dell'imprenditore. Il terzo collegio penale presieduto da Laura Morselli ha accolto l'istanza presentata dal legale di Iannotta, l'avvocato Mario Antinucci con la quale chiedeva di dichiarare l'improcedibilità dell'imputatato anche per la detenzione delle armi, reato che invece il Tribunale non ha dichiarato improcedibile.

Il processo a carico dei quattro e degli altri imputati - il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, il carabiniere Michele Lettieri Carfora, Antonio e Gennaro Festa - prosegue per le altre imputazioni vale a dire reati in materia fiscale e tributaria, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, detenzione e porto d'armi da fuoco. In apertura di udienza l'avvocato Antinucci aveva anche chiesto che Iannotta potesse partecipare all'udienza a distanza, vale a dire con un collegamento da Londra dove risiede, richiesta alla quale si sono opposti i pm della Direzione distrettuale antimafia Luigia Spinelli e Francesco Gualtieri e che il Tribunale ha respinto.

La difesa ha anche annunicato che chiederà la ricusazione del collegio penale per "violazione dei principi di imparzialità e terzietà" nei confronti dell'imputato.