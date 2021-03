Telecamere in tilt: tribunale di Latina off limits per alcune ore

Come emerso da precise verifiche a causare alcuni disagi questa mattina in tribunale non è stato un allarme bomba ma un mal funzionamento dell'impianto di telecamere di sorveglianza del palazzo di giustizia. Si è deciso quindi di non far entrare dipendenti, giudici e avvocati, che sono rimasti alcune ore in attesa all'esterno dell'edificio.

Intanto si è provveduto ad effettuare una ricognizione e un controllo dell'impianto che è stato poi rimesso in funzione. Intorno alle 10,30 tutto è tornato in funzione e l'attività delle udienze è regolarmente ripresa.