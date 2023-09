Microcriminalità e spaccio: il grido d'allarme dei Cittadini contro le mafie sul disagio giovanile

Una lettera al prefetto, ai sindaci pontini e al presidente della Provincia sul disagio giovanile e gli episodi di criminalità che vedono protagonisti ragazzi sempre più giovani. A scriverla è l'associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione, per voce del referente provinciale Antonio Centra e del referente del Lazio Antonio Turri. Il punto di partenza è l'analisi dei recenti fatti di cronaca avvenuti nei comuni di Roccagorga, Sezze, Terracina e Latina.

"Sono la spia di un fenomeno ancor più vasto - scrivono i referenti dell'associazione in una nota - certamente radicato in ambito provinciale e nazionale, di un malessere che pervade le giovani generazioni a cui le uniche risposte sembrano delegate, al momento, all’azione pur lodevole delle forze di polizia e al meritevole impegno di alcune associazione di volontariato. Nei fatti ogni qual volta ci si trova davanti a episodi di vera e propria criminalità minorile c’è chi non vuol vedere o anche in buona fede minimizza le conseguenza del consumo tra i giovanissimi di sostanze stupefacenti e di alcool, la propensione di molti ragazzi a giustificare la violenza o peggio a praticarla. Sempre più spesso i luoghi di incontro delle giovani generazioni tendono a trasformarsi in vere e proprie micro piazze di spaccio e seppur non dovendo generalizzare, il fenomeno del consumo di stupefacenti tra i minori non è di piccole o ininfluenti dimensioni. A nostro avviso anche nei centri dei Monti Lepini, a dimostrazione di come nessuna realtà sia immune, si manifestano gruppi organizzati di spacciatori e delinquenti che fanno del commercio delle droghe una fiorente attività criminale che, non poco, nuoce allo sviluppo psico fisico dei nostri ragazzi. Le famiglie vengono spesse volte lasciate sole dalle istituzioni locali a portare avanti le azioni di sensibilizzazione e le attività di educazione che restano la migliore prevenzione a un fenomeno che mina alle radici la nostra società".

"Si sta da troppo tempo nascondendo la polvere sotto al tappeto e senza voler assumere il ruolo di promotori di sventura riteniamo opportuno lanciare il sasso nello stagno - continua l'associazione nella note - Le piazze, o luoghi d’incontro tra i giovani nei nostri paesi e delle nostre città non saranno compromesse come le piazze di spaccio di Caivano ma sono il terreno in cui si manifestano le fragilità i malesseri e le contraddizioni degli adolescenti".

Per l'associazione Cittadini contro mafie dunque il problema del disagio giovanile non può essere delegato ai soli controlli della polizia, purché necessari. Deve piuttosto essere rafforzata l'attività delle istituzioni educative, a partire dalla scuola e dalle famiglie: "I Comuni, la Provincia e la Regione Lazio - si legge ancora nella lettera - dovrebbero programmare iniziative e investire risorse per i nostri ragazzi, al fine di collaborare con altri soggetti istituzionali per prevenire e curare le loro fragilità e il loro malessere. C’è necessita di superare le logiche delle competenze che spettano sempre a qualcun’altro e investire risorse in attività educative, culturali e sportive e di sostegno psico-comportamentale per quanti già protagonisti o vittime della violenza o del crimine. C’è bisogno di coordinare le politiche giovanili sui territori. C’è la necessità che Istituzioni come la Prefettura spronino e coordinino le attività delle amministrazioni locali per far sì che i ragazzi che provengono da famiglie criminali, anche di di tipo mafioso presenti sui nostri territori, siano seguiti ed abbiano la possibilità di non essere costretti a seguire le orme dei loro genitori. Un impegno difficile e non privo di sacrifici ma che resta a nostro avviso prioritario per le nostre comunità"