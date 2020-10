Messa in sicurezza della zona pub: arrivano i dissuasori a scomparsa

Proseguono i lavori nell'ambito del progetto di messa in sicurezza della zona dei pub a Latina. Questa mattina, 19 ottobre, sono iniziati i collaudi dei dissuasori a scomparsa che sono stati installati in corrispondenza dei cinque varchi tra via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti.

Il Comune di Latina inoltre ha inviato una richiesta di autorizzazione per l'utilizzo delle telecamere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Continuiamo a lavorare al progetto - spiega il vicesindaco Maria Paola Briganti - consapevoli che fino a quando sarà in atto l'emergenza epidemiologica legata al Covid, dovremo modulare la fruzione di quest'area in base alle vigenti misure di prevenzione e contrasto del virus. Nel frattempo andiamo avanti con gli interventi tecnici pianificati".