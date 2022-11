Offrì droga agli studenti: docente sospesa, ora rischia il processo

E' stata fissata al 25 gennaio 2023 l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio della docente di Aprilia indagata per aver fumato e offerto hashish ai suoi studenti. I fatti risalgono al 2020 e sul caso la procura ha aperto un'inchiesta chiedendo ora che l'insegnante vada a processo. Secondo la ricostruzione, una studentessa dell'Agenzia Formazione e Lavoro di Latina dopo aver fumato si era sentita male e la notizia della droga offerta ai ragazzi da parte della docente aveva fatto presto il giro della scuola.

Come chiarisce la Latina Formazione e Lavoro in una nota, l'istituto è stato convocato come parte offesa offesa della vicenda in quanto a presentare una formale denuncia era stato il legale rappresentante non appena venuto a conoscenza degli eventi oggetto del procedimento. "L’Agenzia Latina Formazione, sin dal primo momento - si legge in una nota - si è strettamente attenuta alle indicazioni degli inquirenti mantenendo quindi il massimo riserbo sulla vicenda durante lo svolgimento delle indagini. Crediamo sia superfluo ricordare che l’eventuale adozione di misure restrittive in caso di pericolo di reiterazione del reato, inquinamento delle prove o altre circostanze potenzialmente pericolose, è un compito che spetta esclusivamente alla magistratura". L'istituto però rende noto che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ha proceduto in via cautelativa a sospendere l'insegnante che dunque, al momento, non è più presente nella scuola. Il provvedimento tuttavia è oggetto di un ricorso al Tar al quale si è rivolta la docente indagata.

"Quanto alla presunta vicenda di comportamenti vessatori nei confronti della docente dalla quale sarebbe partita la segnalazione dei fatti oggetto del procedimento penale - si legge ancora nel comunicato - la scuola dichiara la sua totale estraneità a fatti e circostanze riferite dagli organi di stampa e ha piena fiducia nella magistratura chiamata a fare chiarezza su entrambe le vicende".