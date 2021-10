Scuola, docenti neoassunti ancora senza stipendio: numerose segnalazioni in provincia

La denuncia della Gilda Insegnanti: "Ritardi ingiustificati nella registrazione dei contratti". Il sindacato pronto alla messa in mora dell’amministrazione se non si interviene per correggere il tiro

Al secondo mese di servizio molti docenti della provincia pontina ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà loro attribuito. A spiegare la situazione è il sindacato Gilda Insegnanti, a cui stanno arrivando in questi giorni numerose segnalazioni per la mancata retribuzione da parte dei docenti precari assunti tra il 1 e il 3 settembre scorsi.

"Questo succede per via di ingiustificati ritardi nella registrazione dei contratti da parte delle segreterie degli istituti scolastici - spiega la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini - nonostante le prese di servizio siano state effettuate nei tempi previsti. L’inadempienza è già stata denunciata all’Ufficio scolastico regionale. All’Usr abbiamo chiesto di intervenire per mettere in contatto gli uffici provinciali del tesoro e le singole segreterie scolastiche. Ci auguriamo che anche in futuro le procedure possano avvenire con maggiore celerità, onde evitare disagi ai lavoratori che hanno diritto a percepire con regolarità lo stipendio".

La situazione è ancora più grave per quei docenti che hanno preso servizio in scuole diverse a causa degli errori seriali nell’attribuzione degli incarichi da parte dell’algoritmo ministeriale: "Per questi insegnanti - sottolinea la segretaria della Gilda - non è dato sapere quando sarà possibile sistemare la loro condizione contrattuale a livello economico. E’ assurdo che molti docenti neoassunti e supplenti non siano ancora in possesso del contratto di lavoro, malgrado le norme prescrivano che quest’ultimo sia rilasciato contestualmente alla presa di servizio". La confusione continua anche per quanto riguarda le nomine a tempo determinato: "Siamo passati - spiega la sindacalista - dalla soddisfazione sbandierata dal ministro nell'annunciare che dal 4 settembre erano già state assegnate più di 100mila supplenze, all'allarme in molte province, inclusa la nostra, perché a metà ottobre ancora ci sono cattedre scoperte e lezioni che procedono a singhiozzo in diverse scuole. Si registrano anche - aggiunge Giovannini - casi di docenti collocati in posizioni utili ma attualmente disoccupati. Il paradosso è dovuto al procedere iniquo dell’algoritmo che non ha tenuto conto del diritto di graduatoria, come da ordinanza ministeriale 60/2020. Il sindacato è pronto a raccogliere le segnalazioni di tutti gli insegnanti e a tutelare il personale con la messa in mora dell’amministrazione qualora non si intervenisse per correggere il tiro".

Un ultimo aspetto preso in esame dalla segretaria della Gilda di Latina riguarda infine il covid: "Sul piano della prevenzione nelle scuole si sta andando verso un ridimensionamento delle misure minime di sicurezza. Un segnale decisamente negativo - sostiene Patrizia Giovannini - perché le scuole non solo hanno ancora bisogno di attenzione e misure di controllo della pandemia, ma da anni necessitano di adeguamenti strutturali che l’emergenza sanitaria ha reso ancora più urgenti".