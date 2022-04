L'associazione Gerardo Restaini dona una sonda pediatrica al reparto di Cardiologia

L'associazione “Gerardo Restaini“, con il progetto “Cuore Amico” nato per celebrare la memoria di Loreto Restaini, padre della presidente dell’associazione, dona una sonda pediatrica al reparto di Cardiologia. "Fin dall’inizio del progetto “Cuore Amico” – spiega la presidente Lubiana Restaini – siamo in contatto con la dirigenza Ausl, in particolar modo con il reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina diretto dal professor Versaci, che ringrazio, il quale ci ha indicato l’attrezzatura necessaria, ovvero una sonda pediatrica che sarà destinata all’ambulatorio di cardiologia pediatrica presso l’ospedale e servirà per la prevenzione, diagnosi e la cura delle varie forme di cardiopatie che possono insorgere in età pediatrica, disturbi che si differenziano dalle malattie cardiache che solitamente interessano gli adulti".

Infatti proprio nella giornata di martedì 12 aprile l’associazione, grazie al contributo economico e al sostegno della società “Del Prete srl”, alla presenza della signora Maria Galdieri, amministratore della società, ha consegnato la sonda pediatrica che servirà per la prevenzione, diagnosi e la cura delle varie forme di cardiopatie che possono insorgere in età pediatrica, disturbi che si differenziano dalle malattie cardiache che solitamente interessano gli adulti.

Il professor Francesco Versaci, direttore dell’Uoc- Utic, Emodinamica e Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ha sottolineato come la pandemia da Covid-19, è noto, ha richiesto in questi ultimi due anni energie e mezzi, ma adesso le diagnosi e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari non possono più aspettare.

“Continua la nostra raccolta – conclude la presidente Restaini – per l’acquisto di altre due sonde e holter. La solidarietà e la generosità fanno bene al cuore”.