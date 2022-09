Polizia e vigili del fuoco in via Armellini: donna trovata senza vita nel suo appartamento

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato all'interno di un appartamento di via Armellini, a pochi passi dal centro di Latina. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'abitazione. Purtroppo per la signora non c'era più nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'appartamento è stato raggiunto anche da una pattuglia della squadra volante della questura. Secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un decesso per cause naturali ma sono in corso ulteriori accertamenti.