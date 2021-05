Dramma a Latina: anziana colta da malore muore in via Armellini

E' morta per strada in centro dopo essere stata colta da un improvviso malore. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di salvare la vita a una donna di 84 anni di Latina. Tutto è accaduto questa mattina, 12 maggio, in via Armellini. La signora stava camminando quando si è accasciata a terra.

Le persone che hanno assistitito alla scena hanno cercato di prestarle immediatamente i primi soccorsi e hanno poi allertato un'ambulanza. La donna purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta sotto gli occhi dei passanti. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.