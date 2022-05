Incensurato preso con armi e droga: resta in silenzio davanti al giudice

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Stefano Barroccu, il 26enne arrestato in flagranza di reato, per detenzione di armi e sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, incensurato, questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l'udienza di convalida e non ha risposto alle domande. Il suo arresto è stato convalidato ed è stata disposta la detenzione in carcere.

In seguito ad una segnalazione gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato una perquisizione nella sua stanza da letto dove hanno trovato, oltre a denaro contante – 3mila euro - la chiave di un portoncino per accedere all’abitazione attigua: qui c’erano circa 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento della droga mentre nel ricovero per animali adiacente l’immobile e nella cantina ad uso esclusivo dell’abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola Beretta calibro 7,65 ed un fucile calibro 20, armi provento di furto, nonché una pistola clandestina cal. 22 “short” in quanto priva di punzoni e matricola, completa di caricatore ed un silenziatore in metallo oltre a 300 munizioni di vario calibro e altro mezzo chilo di hashish e 200 grammi di marjuana.