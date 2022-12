Preso con 20 chili di droga e armi con matricola abrasa, condannato a nove anni

Pesante condanna per Traian Titi Andone, arrestato a gennaio scorso perché trovato in possesso di oltre due chili e mezzo di cocaina e quasi 17 chili di hashish, due pistole con matricola abrasa e munizioni oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione e macchinario per il sottovuoto necessari al confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 35enne di nazionalità romena, assistito dall’avvocato Sandro Marcheselli, oggi è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ed è stato giudicato con rito abbreviato su richiesta della difesa. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli aveva chiesto una condanna a otto anni di carcere ma il gup al termine della camera di consiglio ha aumentato la pena portandola a nove anni.

Andone era stato fermato e sottoposto a controllo dagli uomini della Squadra mobile di Latina mentre si aggirava con atteggiamento sospetto all’esterno della farmacia di Borgo Santa Maria: a loro aveva riferito di alloggiare in una roulotte mentre in realtà il suo domicilio era nella dependance di una villetta lì vicino della quale aveva il telecomando. E lì i poliziotti hanno trovato l'enorme quantitavo di droga e le armi. Il giudice aveva anche disposto il sequestro preventivo dei 35mila euro dei quali era in possesso, denaro ritenutio frutto dell’attività di spaccio. Ieri per l'uomo, tuttora detenuto, è arrivata la condanna.