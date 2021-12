Cessione di sostanze stupefacenti, arrestato Maurizio De Bellis

Maurizio De Bellis è tornato in carcere. Il 54enne di Latina è stato infatti arrestato con l’accusa di cessione di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’operazione congiunta dei carabinieri e della Polizia che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella sua abitazione. A firmare l’ordinanza il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario su richiesta del sostituto procuratore Daria Monsurrò, titolare dell’indagine. Secondo l’accusa, che arriva al termine di una serie di accertamenti, De Bellis avrebbe ceduto una consistente quantità di droga. L’interrogatorio di garanzie è stato fissato per il 24 dicembre.

Nel dicembre 2016 al 54enne era stato confiscato un patrimonio del valore di circa 2 milioni di euro del quale facevano parte quindici beni immobili, tra cui una villa, alcuni appartamenti, terreni, magazzini e un’autorimessa. E poi due auto, un conto corrente, due libretti postali e un deposito bancario. Un patrimonio che secondo gli investigatori era frutto di attività illecite.De Bellis era finito in carcere nel 2013 nel corso dell’operazione 'Balena Bianca', che aveva smantellato una rete di spacciatori operante nel capoluogo pontino.