Controlli a tappeto, spacciatore in manette: a casa aveva marijuana e denaro contante

Continua l’azione di controllo del territorio da parte degli uomini della Questura di Latina che questa mattina hanno effettuato un nuovo arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire ai domiciliari M.W., 34enne di Latina con alcuni precedenti penali. L’uomo è incappato in un posto di blocco della Squadra Volante mentre percorreva via Piave a bordo di una Range Rover Sport e si è mostrato da subito molto nervoso: questo ha indotto gli agenti a perquisire l’auto e successivamente anche l’abitazione con il supporto di una pattuglia delle Unità Cinofile di Nettuno.

I controlli hanno consentito di rinvenire tre buste in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 130 grammi, una pianta essiccata di stupefacente del tipo marijuana dell’altezza di circa un metro, una busta in plastica contenente della sostanza da taglio del peso di quasi 200 grammi, due bilance di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento; tutti elementi utili a far ipotizzare un’attività di spaccio. In casa sono stati inoltre trovati e sequestrati 1.570 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato arrestato e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della udienza di convalida presso il Tribunale di Latina.