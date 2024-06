Droga in involucri nascosta tra i cespugli e pronta per lo spaccio

Ancora controlli mirati da parte delle forze dell’ordine nel capoluogo pontino nell’ambito di “Alto Impatto”.

Le pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, nella serata di ieri, giovedì 14 giugno, hanno effettuato specifiche attività nel quartiere Nicolosi e nei pressi delle autolinee e nel corso del servizio hanno rinvenuto, tra le sterpaglie, due involucri di hashish, presumibilmente destinata all’attività di spaccio e due coltelli a lama lunga, che sono stati sequestrati dagli agenti. Nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento sono stati identificati alcuni cittadini stranieri ma non è stato possibile ricondurre a loro la proprietà di droga e armi. Nel corso dei controlli e dei posti di blocco sono state identificare 128 persone di cui 12 stranieri e controllare 80 veicoli.

Nella stessa giornata hanno operato anche i militari dei Comandi provinciali della Guardia di finanza e dei carabinieri unitamente al personale del locale Nucleo ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a controllo due attività commerciali non perfettamente in regola. E’ stato infatti denunciato un 44enne residente a Terracina titolare di un bar, per mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei lavoratori, con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver riscontrato la presenza di un lavoratore in nero. Denunciato inoltre un 75enne titolare di un ristorante per mancata sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei lavoratori con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver riscontrato la presenza di due lavoratori in nero. Sul fronte della circolazione stradale, sono stati controllati 67 soggetti e 27 veicoli. Elevate sanzioni amministrative per quasi 20mila euro.