Detenzione e spaccio di droga, pedinato e arrestato a Latina un 44enne di Napoli

Dopo un lungo pedinamento è stato rintracciato e arrestato a Latina un 44enne di Torre Annunziata, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reati fallimentari.

L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Latina, per reati commessi tra il 2017 e il 2019 a Torre Annunziata, Napoli, per i quali è stato condannato a scontare una pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Nello stesso contesto i carabinieri della stazione di Latina hanno trovato e arrestato in casa del 44enne anche la compagna, una donna di 54 anni, anche lei residente a Torre Annunziata ma domiciliata nel capoluogo, in esecuzione di un analogo provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Napoli per gli stessi reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna dovrà scontare una pena residua di 5 anni e 8 mesi.