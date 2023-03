Presi con 324 chili di droga, ora le condanne per marito e moglie

Hanno scelto il rito abbreviato e sono stati entrambi condannati Massimiliano Ventrone, 44 anni e la moglie Alessia Ambrosetti di 41 anni, arrestati a maggio dello scorso anno con 324 chili di hascish.

I due sono comparsi questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nei loro confronti era stato disposto il giudizio immediato. Assistiti dagli avvocati Amleto Coronella e Alessia Vita hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato per usufruire dello sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Antonio Sgarrella ha chiesto una condanna a 6 anni di carcere per Ventrone e a 4 anni per la Ambrosetti ma il gup al termine della camera di consiglio ha ridotto la pena a 4 anni e mezzo per lui e 2 anni e 8 mesi per lei.

I due erano stati fermati per un controllo dalla Guardia di finanza mentre si trovavano nei pressi di un box in viale Kennedy: lei ers all'esterno a controllare che nessuno li notasse, lui nel locale interrato ma il loro atteggiamento ha insospettito i militari che sono intervenuti e dopo averli identificati hanno perquisito il box scoprendo 324 chili di hascish suddiviso in 2.995 panetti nascosti in buste di plastica nere. I controlli sono proseguiti all'interno della loro vettura poi nell'abitazione dove però non è stato trovato nulla.